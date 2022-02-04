Біля "Велюру" не зупинитися: у Києві поруч із скандальним рестораном Тищенка з'явилися нові знаки (фото)

Біля "Велюру" не зупинитися: у Києві поруч із скандальним рестораном Тищенка з'явилися нові знаки (фото)

Нові знаки можуть створити незручності для відвідувачів ресторану.

Біля ресторану "Велюр" у Києві з'явилися дорожні знаки "Зупинка заборонена" та "Евакуація автомобіля". Можливо, таким чином влада "покарала" його власника, нардепа Миколу Тищенка, за виступ у Київський міській раді напередодні.

Про це пише "Обозреватель".

Нові знаки можуть створити незручності для відвідувачів ресторану депутата від фракції "Слуга народу". Якщо зафіксують порушення - автівки евакуюють на штрафмайданчик.

Нагадаємо, що 3 лютого Тищенко на засіданні Київради виступив проти створення райрад у місті. За його словами, це нібито політичне рішення, а влада має не роз'єднувати країну, а навпаки – зшивати її, особливо під час війни.

4 лютого Тищенко знову відзначився неординарними висловлюваннями: назвав столичну депутатку "дівчинкою".

Раніше ресторан Тищенка "Велюр" потрапив у скандал. Заклад працював вночі аж до 6 ранку, попри карантинні обмеження.

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