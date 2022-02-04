Біля "Велюру" не зупинитися: у Києві поруч із скандальним рестораном Тищенка з'явилися нові знаки (фото)

Нові знаки можуть створити незручності для відвідувачів ресторану.
Біля ресторану "Велюр" у Києві з'явилися дорожні знаки "Зупинка заборонена" та "Евакуація автомобіля". Можливо, таким чином влада "покарала" його власника, нардепа Миколу Тищенка, за виступ у Київський міській раді напередодні.
Про це пише "Обозреватель".
Нові знаки можуть створити незручності для відвідувачів ресторану депутата від фракції "Слуга народу". Якщо зафіксують порушення - автівки евакуюють на штрафмайданчик.
Нагадаємо, що 3 лютого Тищенко на засіданні Київради виступив проти створення райрад у місті. За його словами, це нібито політичне рішення, а влада має не роз'єднувати країну, а навпаки – зшивати її, особливо під час війни.
4 лютого Тищенко знову відзначився неординарними висловлюваннями: назвав столичну депутатку "дівчинкою".
Раніше ресторан Тищенка "Велюр" потрапив у скандал. Заклад працював вночі аж до 6 ранку, попри карантинні обмеження.
Читайте також:
- "Коля шо, дурень?": продавці на столичній Бессарабці шоковані заявами Тищенка про сало по 50 грн і гречку - по 1
- "Ми повинні диктувати тренди": Тищенко запропонував перейменувати традиційну українську страву
- Скандальний Тищенко "здав" точки: на столичній Бессарабці гречка - по 12 грн/кг, а сало по 50