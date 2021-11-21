Біля Офісу президента сталися сутички з правоохоронцями: відео

Учасники пам’ятної ходи на честь героїв Революції Гідності вимагали пропустити їх на територію.

Після завершення пам’ятної ходи, приуроченої до Дня Гідності та Свободи, який 21 листопада відзначають в Україні, її учасники спробували прорвати поліцейський кордон, який охороняє Офіс президента на вулиці Банковій.

Як повідомляє “Громадське”, між правоохоронцями та активістами відбулися сутички.

Учасники акції заявляли, що не припинять своїх спроб наблизитися до Офісу президента, який сьогодні перебуває під посиленою охороною. Для забезпечення правопорядку тут залучили бійців Національної гвардії.

Під Офісом президента почалися сутички — активісти «Руху опору капітуляції» намагаються прорватися через кордон поліції pic.twitter.com/w9h6NCweBF — hromadske (@HromadskeUA) November 21, 2021

Зрештою, правоохоронці почали пропускати людей, але лише по одному і з проходженням поверхневої перевірки на вході.

Раніше учасники сьогоднішньої акції, яких зібралося декілька сотень, запалили лампадки на Майдані та вирушили ходою до меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні. Після покладання квітів тут відбулася панахида за загиблими активістами під час Революції Гідності та бійцями на Донбасі. Після цього учасники ходи вирушили до вулиці Банкової.

На заходах присутня чимала кількість колишніх і нинішніх політиків.

Нагадаємо, у День Гідності та Свободи, 21 листопада, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих активістів Майдану, встановивши лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

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