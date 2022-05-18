Біля Чорнобильської зони знову масштабно горів ліс: одну жінку врятували (фото і відео)

Біля Чорнобильської зони знову масштабно горів ліс: одну жінку врятували (фото і відео)

У Київській області загасили пожежу, яка сталася поблизу Чорнобильської зони.

Загорання лісової підстилки поблизу села Страхолісся Вишгородського району виникло 17 травня. Під час пожежі наші вогнеборці врятували місцеву мешканку.

Про це звітують у ДСНС.

Пожежу на площі 45 га вдалося локалізувати у ніч проти 18 травня, о 02:10. Станом на ранок, 09:00, спостерігалося тління сухої трави і пнів.

До гасіння залучено 16 рятувальників та 4 од. техніки. Також спостерігаються опади у вигляді дощу.

Нагадаємо, на Куренівці в Києві сталася пожежа у приватному будинку, у результаті - загинула жінка.