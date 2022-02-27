Біля багатоповерхівки в Києві пролунав вибух: спалахнуло 7 автомобілів (фото)

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверх.

На вулиці Лаврухіна у Києві стався вибух у дворі 16-поверхівки. Загорілося 7 приватних автівок.

Про це повідомляє пресс-служба КМДА.

Проводиться евакуація людей з 1 під'їзду. За попередніми даними, загиблих не виявлено, потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями.

Знищені 7 приватних легкових авто. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверх.