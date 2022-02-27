Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Біля багатоповерхівки в Києві пролунав вибух: спалахнуло 7 автомобілів (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Біля багатоповерхівки в Києві пролунав вибух: спалахнуло 7 автомобілів (фото)

Фото із соцмереж

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверх.

На вулиці Лаврухіна у Києві стався вибух у дворі 16-поверхівки. Загорілося 7 приватних автівок.

Про це повідомляє пресс-служба КМДА.

Проводиться евакуація людей з 1 під'їзду. За попередніми даними, загиблих не виявлено, потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями. 

Знищені 7 приватних легкових авто. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна, балкони з 1-15 поверх.

©

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

Наступна публікація