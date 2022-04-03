"Більшість окупантів ліквідували, частина - розбіглась": у розвідці розповіли про бої на Київщині

На Київщині поки небезпечно перебувати.

Українські захисники - ЗСУ та розвідка, 31 березня отримали наказ звільнити два населених пункти Київської області від російських окупантів. Завдання було успішно виконано.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ЗСУ та розвідка отримали накази звільнити від окупантів села Дмитрівку та Капітанівку. За словами командира групи спецпідрозділу ГУР МО, позивний "Титан", головна складність завдання полягала в тому, що в селах залишалась частина цивільного населення, а тому потрібно було подбати, щоб ніхто з українців не постраждав. Коли почався наступ з боку села Петрушки, окупанти почали відступати з Дмитрівки.

"Ми перейшли Житомирську трасу. Було здійснено пару пострілів з танків в наш бік. Коли ми зайшли в Дмитрівку, ми зробили так, щоб вони вийшли з села. Тобто, в активну фазу бою ми з ними не вступали. Коли вже вони були на виході з Дмитрівки, там вже була активна фаза бою", - сказав "Титан".

З боку окупантів була 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки. З українського боку зайшло 8 танків, піхота ЗСУ та група спецпризначенців ГРУ.

"У них втрати – 9 одиниць важкої техніки, БМП і танки, і до 50 осіб піхоти… Вони всі відступили. Але основна маса була знищена", - наголосив розвідник.

Український захисник закликав жителів Київщини поки не повертатись додому, оскільки там перебувати небезпечно, бо окупанти замінували домівки мирних українців.

Нагадаємо, Збройні сили України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-24, а також дві крилаті ракети військ РФ.

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