Білоруська паливна компанія фінансувала російську агресію: СБУ арештувала її активи

Всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Служба безпеки України за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії, причетної до фінансування російської агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед арештованих активів – корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн.

"Ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами пального. За останній рік вона експортувала до України товарів майже на 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ та сплачувала податки до бюджетів обох країн. Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Офіс Генерального прокурора підтвердив, що прокуратура передала АРМА активи білоруської нафтової компанії на 20 млн грн.

"Правоохоронцями досліджується діяльність групи компаній, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади", - повідомляє прокуратура.

Нагадаємо, в Україні викрили чоловіка, який роками ввозив тонни добрив із Росії.

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