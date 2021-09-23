Били, зривали ланцюжки та викрадали телефони: у Києві на Подолі троє чоловіків та жінка грабували перехожих (фото)

Били, зривали ланцюжки та викрадали телефони: у Києві на Подолі троє чоловіків та жінка грабували перехожих (фото)

Патрульні затримали усіх чотирьох осіб, у жінки виявили ланцюжок, походження якого вона не могла пояснити.

У Києві на Подолі троє чоловіків та жінка грабували перехожих.

Днями патрульні отримали виклик на вулицю Борисоглібську. Один із заявників повідомив, що у нього викрали телефон, інший — що його побили та зірвали ланцюжок із шиї.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Поліцейські разом з потерпілими взялися обстежувати прилеглу територію. На вулиці Петра Сагайдачного потерпілі вказали на трьох чоловіків та жінку.

Патрульні затримали усіх чотирьох осіб, у жінки виявили ланцюжок, походження якого вона не могла пояснити.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих.

Нагадаємо, у Києві орудувала група псевдополіцейських, які займалися вимаганням та розбоями.

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