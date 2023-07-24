"Били сильно і нещадно": свідок про подробиці масової бійки на Київщині через російську музику (фото, відео)

У Білій Церкві на Київщині 21 липня сталася масова бійка через російську музику, яку біля житлових багатоповерхівок на всю гучність увімкнув водій автомобіля "Mercedes". Згодом між мешканцями будинків та порушниками зав'язалася масова бійка, після якої кілька людей звернулися за медичною допомогою.

Потерпілий, який зробив зауваження водієві, і якого через це побили, розповів подробиці та оприлюднив фото і відео з місця подій.

Так, за словами Вадима Могоріта, інцидент трапився 21 липня близько 23:00. Біля алеї запаркувався "Мерседес", водій якого на весь житловий масив слухав російську музику.

Любителі російської музики на Київщині. Фото/Facebook: Вадим Могоріт.

"Після мого зауваження про недоцільність такої музики, коли наші Козаки і Козачки бʼються з ордою, молодики почали мене лупцювати спочатку втрьох, а потім вшістьох. Мій кум намагався їх заспокоїти, але отримав удар в голову і втратив свідомість (двічі втрачав її після наступного удару в голову), моїй кумі, яка закривала його собою, щоб не забили ногами, зламали руку!!! Є відео, на якому явно сказано: і що, що війна! Били сильно і нещадно, відео надали свідки і допомогли зупинити цю зграю, за що їм дуже дякую", - розповів потерпілий.

Потерпілий Вадим Моргоріт, якого побили на Київщині через зауваження. Фото/Facebook.

Могоріт припускає, що патрульна поліція була "явно знайома з кількома із нападників", оскільки вони продовжували бити людей навіть в присутності правоохоронців.

"В мене струс мозку і численні гематоми на голові і тілі! Як виявилось – це нормальна практика для цієї компанії і потерпілі завжди забирають заяву з поліції (їх залякують або відкуповуються), але це не наш випадок. Маємо намір довести справу до кінця, слідчі вже працюють", - додав постраждалий.

На Київщині сталася бійка через російську музику: свідок розповів подробиці

Нагадаємо, у Броварах підприємиця образила військових через зауваження щодо російської мови.

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