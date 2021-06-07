Били об голову сирі яйця і знімали на телефон: у Києві з 12-річної дівчинки знущалися однолітки (відео)

Дівчинка отримала черепно-мозкову травму.

У Києві діти жорстоко познущалися із 12-річної дівчинки. Вони розбивали їй об голову сирі яйця та знімали ці знущання на телефони.

Про випадок булінгу розповіла правозахисниця і лідерка жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

"Вдарили дитину по голові мінімум 7 разів. І з такою силою, що вона отримала закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Уже не кажучи про нинішній психологічний стан, адже знущання супроводжувались словесними приниженнями. Усе це нападники знімали на телефони. Потім – поширили в соцмережах", - розповіла Суслова.

За словами правозахисниці, цей випадок стався 25 травня у Києві в районі Поштової площі. Батьки дівчинки дізналися про булінг і розповіли про це в Мережі. Зараз усі діти встановлені.

"6 підлітків домовилися заздалегідь, купили яйця, покликали Катю гуляти. Коли вони зустрілися, то відібрали телефон, почали принижувати і напали, паралельно знімаючи все на свої телефони. У Каті закрита черепно-мозкова травма і струс мозку", – повідомила у Facebook мати дівчинки Дар'я Судакова.

Відео знущань діти розповсюдили у соцмережі. Зараз дитина продовжує отримувати погрози від тих дітей. За словами правозахисниці, батьки дівчинки звернулися до поліції.

Нагадаємо, що у США шкільний округ штату Огайо виплатить 3 мільйони доларів родині 8-річного Габріеля Тайя, який наклав на себе руки через булінг з боку дітей.

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