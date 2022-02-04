Били ногами та душили електродротом: у Київській області двоє чоловіків закатували товариша (відео)

Між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого гості почали бити господаря квартири.

У Київській області двоє чоловіків закатували товариша.

Трагедія сталася 1 лютого, близько 1 години ночі.

Мешканці Узина били чоловіка ногами та душили електродротом.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Під час побутового конфлікту два товариші заздалегідь домовились про вбивство 51-річного чоловіка та почергово били його ногами по тілу та голові", - про це йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські встановили, що двоє товаришів 32 та 39 років завітали до потерпілого додому, де разом вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого гості почали бити господаря квартири.

Після нанесення множинних ударів, вони обмотали шию потерпілого ізольованим дротом та по черзі почали його душити. Від спричинених тілесних ушкоджень господар помешкання помер на місці до приїзду швидкої допомоги. Медики констатували смерть чоловіка.

Правоохоронці встановили та затримали зловмисників у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Згодом у суді убивцям оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, під Києвом мебляр жорстоко убив подружжя з Волині. Люди привезли йому дошки, а отримали молотком та ножем.

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