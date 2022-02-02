Били ломом по голові та тілу й заламували пальці: у Києві двоє копів катували затриманого

Били ломом по голові та тілу й заламували пальці: у Києві двоє копів катували затриманого

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальні акти щодо двох поліцейських.

У Києві двоє поліцейських жорстоко знущалися із затриманого.

Чоловіка били ломом по голові та тілу, гамселили ногами та заламували пальці.

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Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у Києві двоє оперуповноважених завдали затриманому чоловікові, який не чинив опору, удари металевим ломом по голові та тулубу, внаслідок чого він знепритомнів. Після чого, привівши потерпілого до тями, поліцейські продовжили завдавати йому удари руками та ногами у різні частини тіла та заламувати пальці, спричиняючи сильний фізичний біль", - йдеться у повідомленні.

Прокурори спеціалізованого підрозділу Офісу Генерального прокурора з протидії порушенням прав людини скерували до суду обвинувальні акти щодо двох працівників Нацполіції України за фактами перевищеннями правоохоронцями своїх повноважень (ч.2 ст. 365 КК України).

Нагадаємо, у Сумах звільнили патрульних, які знущалися з чоловіка напідпитку.

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