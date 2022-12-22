Бігла через дорогу в темряві: на Київщині водій на смерть збив 34-річну жінку

На Київщині у місті Обухів водій Mercedes на смерть збив 34-річну жінку. Місцева мешканка бігла через дорогу в темряві, ще й у невстановленому місці.

Через погану видимість водій не встиг вчасно загальмувати, повідомили в поліції Київської області.

Від отриманих травм жінка померла в машині швидкої допомоги. За фактом смертельної ДТП слідчі проводять досудове розслідування.

Поліцейські вкотре закликали водіїв зменшувати швидкість у населених пунктах, а пішоходів носити світлоповертальні елементи. Крім того, треба неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, киянам пояснили, чому в столиці досі не діють графіки відключень світла. Ситуація з енергопостачанням залишається важкою унаслідок російських обстрілів. Тривалість відключень наразі неможливо регламентувати.

Чи допоможе пішоходу світловідбивач - експеримент "Сніданку"

Читайте також: