Бігав голий і кричав про "ДНР": у Києві помітили неадекватного чоловіка (відео)

На місце викликали поліцію.

У Києві на вулиці Сержа Лифаря помітили голого чоловіка, який бігав і кричав про "ДНР".

Відповідне відео 22 лютого опублікував "Київ Оперативний".

"Весняне загострення", - написали під відео.

За словами очевидців інциденту, на місце викликали правоохоронців. Однак коли поліція приїхала, чоловіка на вулиці вже не було.

Нагадаємо, що один із мешканців житлового комплексу в Києві вирішив оригінально підбадьорити сусідів. Щовечора він вмикає проектор і спрямовує зображення на стіну багатоповерхового паркінгу. Картинки завжди різні, але тематика одна - зберігайте спокій, любіть Україну, Путін - поганець.

Читайте також: