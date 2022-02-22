Бігав голий і кричав про "ДНР": у Києві помітили неадекватного чоловіка (відео)

На місце викликали поліцію.
У Києві на вулиці Сержа Лифаря помітили голого чоловіка, який бігав і кричав про "ДНР".
Відповідне відео 22 лютого опублікував "Київ Оперативний".
"Весняне загострення", - написали під відео.
За словами очевидців інциденту, на місце викликали правоохоронців. Однак коли поліція приїхала, чоловіка на вулиці вже не було.
Нагадаємо, що один із мешканців житлового комплексу в Києві вирішив оригінально підбадьорити сусідів. Щовечора він вмикає проектор і спрямовує зображення на стіну багатоповерхового паркінгу. Картинки завжди різні, але тематика одна - зберігайте спокій, любіть Україну, Путін - поганець.
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