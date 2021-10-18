Безжально бив сокирою: під Києвом чоловік намагався вбити матір чотирьох дітей (відео)

Жінка вижила, наразі за її життя борються лікарі.

Під Києвом чоловік намагався вбити матір чотирьох дітей. Жінка вижила, наразі за її життя борються лікарі.

Надзвичайна подія сталася 13 жовтня близько 21 години у селі Погреби.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Мешканці села виявили просто на вулиці непритомну скривавлену жінку.

На місце події одразу прибули оперативники, наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та медики.

Правоохоронці провели низку розшукових заходів, слідчих дій та оперативно встановили особу зловмисника і затримали його на території Одещини у порядку ст.208 КПК України.

Нападником виявився 42-річний житель Балти.

Чоловік зізнався у скоєному злочині та пояснив поліцейським, що того вечора, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, завдав жінці декілька ударів сокирою по голові, пограбував, а потім втік.

42-річну місцеву жительку з тяжкими тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу. Наразі за її життя борються лікарі.

Жінка має на утриманні четверо дітей.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру ч.2 ст. 15 (Замах на злочин), п.7 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Києві п'яний чоловік зламав ніс підлітку на вулиці.

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