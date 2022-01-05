"Безстрашні": у Києві масово гуляють з дітьми по тонкій кризі (відео)

"Безстрашні": у Києві масово гуляють з дітьми по тонкій кризі (відео)

Крига на березі дуже тонка.

У Києві, незважаючи на потепління до +10 градусів, люди масово гуляють по тонкій кризі на водоймах.

Відповідні фото та відео поширюють у Мережі.

На опублікованих кадрах видно, як батьки з дітьми гуляють по озеру на Оболоні та Борщагівці. Також там рибалять рибалки.

Очевидці кажуть, що крига на березі дуже тонка, а на деяких ділянках її взагалі немає. Користувачі у коментарях обурені. Вони пишуть, що у киян зник інстинкт самозбереження.

"Природний відбір", "Вчора одного на Оболоні не врятували. Мабуть, є ще охочі", "Недоумство і відвага", - пишуть люди.

Правила поведінки на льоду

Нагадаємо, що перебуваючи зимової пори на замерзлих водоймах: чи то рибалячи, чи то активно відпочиваючи, – потрібно пам’ятати правила поводження на льоду. Найбільш небезпечна крига – перша та остання: вона ще (або вже) не міцна.

Міцна крига, на відміну від слабшої (білої та жовтуватої), має, зазвичай, синюватий або зеленкуватий відтінок. Тонкий лід, як правило, трапляється біля берегів, заростей очерету та під снігом.

Міцність льоду слід перевіряти палицею, і в жодному разі ногою.

Для того щоб не трапилося нещастя, слід пам’ятати:

виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см;

масова пішохідна переправа може бути організована лише за товщу льоду понад 15 см, відстань між людьми, які прямують переправою, повинна бути не менш ніж 5 м;

під час масового катання на ковзанах лід має бути не тоншим за 25 см.

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