Безпілотники атакували Київську область: що відомо

У вівторок, 17 грудня, російські окупанти атакував Київську область за допомогою безпілотників. Внаслідок роботи ППО сталися падіння уламків дронів.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Зранку тривога оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, внаслідок атаки дронів влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Втім, сталися падіння збитих БпЛА. Так, пошкоджено скління квартири в одному з багатоповерхових будинків та автомобіль.

Як повідомлялося, сьогодні російські дрони атакували Київ. Внаслідок атаки російських БпЛА у зафіксовано падіння уламків в кількох районах столиці.

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