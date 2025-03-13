Безпілотники атакували Київ "Шахедами": що відомо про наслідки

Минулося без руйнувань.
Вночі проти четверга, 13 березня, армія РФ атакувала Київ безпілотниками. Спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
За інформацією влади, на підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БпЛА. Так, 12 безпілотників було знищено засобами ППО, а решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
"Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків - відсутня", - повідомили в КМВА.
Зауважимо, що повітряна тривога вночі проти 13 березня лунала протягом 3 годин 1 хвилини - від 23:39 до 02:41.
Як повідомлялося, вночі Росія атакувала Україну ударними БпЛА. У кількох регіонах було чутно вибухи.
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