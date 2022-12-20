Без світла були понад мільйон жителів Києва: у YASNO заявили про надскладну ситуацію із електроенергією

За даними YASNO, є низка будинків у столиці, які не включалися від учорашнього ранку, 19 грудня.

Протягом вівторка, 20 грудня, майже у всьому Києві вимикали світло через значний дефіцит потужності. Так, без світла залишалися 1,1 млн користувачів.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн користувачів. На наближення до графіку поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба запитати критичну інфраструктуру. Але світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто здебільшого з водою та опаленням", - написав він.

За його словами, є низка будинків у столиці, які не включалися від учорашнього ранку, 19 грудня. Коваленко наголосив, що диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча би на короткий час.

"Ремонтні роботи тривають. Та якщо ви досі не утеплилися і не переглянули список речей, які вам потрібні, аби спокійно прожити тривалі відключення - зараз саме час про це подбати", - зазначив він.

Щодо ситуації у Дніпрі, то там більш-менш стабільно, енергетики намагаються максимально наблизитися до графіків.

Нагадаємо, за даними "ДТЕК", у Київській області можуть відновити почергові включення світла за кілька діб. Втім, ситуація з енергетикою залишається складною.

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