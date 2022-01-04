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Без масок і напідпитку: у Києві молодь влаштувала "дикі танці" у вагоні метро (відео)

Без масок і напідпитку: у Києві молодь влаштувала "дикі танці" у вагоні метро (відео)

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Без масок і напідпитку: у Києві молодь влаштувала "дикі танці" у вагоні метро (відео)

Магнолія-ТВ

Молоді люди витанцьовували під акомпанемент акордеона і саксофона.

У Києві  молодь влаштувала танці просто у вагоні метро. 

Молоді люди витанцьовували під акомпанемент акордеона і саксофона.

Відповідне відео оприлюднив паблік "Магнолія TV".

"Як вам вечірка у столичному метро?", - йдеться у дописі під відео.

Варто зазначити, що молоді люди були без масок і, схоже, напідпитку, один з хлопців тримав у руках відкорковану пляшку ігристого вина.

Інші пасажири у вагоні позитивно сприймали імпровізовану вечірку та фільмували "дикі танці" на свої смартфони.

Нагадаємо, у Києві п'яний пасажир метро відкрив двері вагону під час руху і висунув з нього голову.

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