Без масок і напідпитку: у Києві молодь влаштувала "дикі танці" у вагоні метро (відео)

Молоді люди витанцьовували під акомпанемент акордеона і саксофона.

У Києві молодь влаштувала танці просто у вагоні метро.

Молоді люди витанцьовували під акомпанемент акордеона і саксофона.

Відповідне відео оприлюднив паблік "Магнолія TV".

"Як вам вечірка у столичному метро?", - йдеться у дописі під відео.

Варто зазначити, що молоді люди були без масок і, схоже, напідпитку, один з хлопців тримав у руках відкорковану пляшку ігристого вина.

Інші пасажири у вагоні позитивно сприймали імпровізовану вечірку та фільмували "дикі танці" на свої смартфони.

Нагадаємо, у Києві п'яний пасажир метро відкрив двері вагону під час руху і висунув з нього голову.

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