Без масок і напідпитку: у Києві молодь влаштувала "дикі танці" у вагоні метро (відео)

Молоді люди витанцьовували під акомпанемент акордеона і саксофона.
У Києві молодь влаштувала танці просто у вагоні метро.
Молоді люди витанцьовували під акомпанемент акордеона і саксофона.
Відповідне відео оприлюднив паблік "Магнолія TV".
"Як вам вечірка у столичному метро?", - йдеться у дописі під відео.
Варто зазначити, що молоді люди були без масок і, схоже, напідпитку, один з хлопців тримав у руках відкорковану пляшку ігристого вина.
Інші пасажири у вагоні позитивно сприймали імпровізовану вечірку та фільмували "дикі танці" на свої смартфони.
Нагадаємо, у Києві п'яний пасажир метро відкрив двері вагону під час руху і висунув з нього голову.
Читайте також: