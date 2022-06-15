Без Лермонтова і Чехова: у Києві перейменують майже 300 вулиць, розпочалося голосування

Без Лермонтова і Чехова: у Києві перейменують майже 300 вулиць, розпочалося голосування

Голосування триватиме до 19 червня. Взяти участь можуть усі громадяни України.

У додатку "Київ Цифровий" розпочалося електронне голосування щодо перейменування й дерусифікації вулиць в Києві. Всього в переліку майже 300 назв.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Взяти участь можуть усі громадяни України, для верифікації використовується Bank ID. Щоб проголосувати, оновіть застосунок і оберіть розділ "Електронна демократія". Голосування триватиме до 19 червня.

"Всі результати передадуть у Київраду для подальшого розгляду та експертизи", - додав Оленич.

Нагадаємо, Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер композиція на території Хрещатого парку в столиці називається Арка Свободи українського народу.

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Скриншот

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