Без графіків: у Києві знову діють екстрені відключення світла

Стабілізаційні за графіками протрималися 29 листопада трохи більше години.

У Києві знову запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

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Нагадаємо, 23 листопада Росія вчергове масовано ракетами обстріляла енергетичні об'єкти України. У Києві та області після ворожої атаки зникло світло, опалення, вода та зв'язок. Електроенергії у Києві та низці населених пунктів не було майже дві доби. Опалення та воду майже всім споживачам повернули.

Водночас військові ЗСУ та українська розвідка попереджають, що Росія готує нові обстріли, аби занурити Україну у повний тотальний блекаут. Проте, за словами військового експерта Петра Черника, Росії не вдасться повністю занурити Україну у темряву.

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