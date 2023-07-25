Без Face ID: сплатити за проїзд у громадському транспорті Києва за допомогою iPhone стало простіше

У Києві спростили оплату проїзду у громадському транспорті за допомогою iPhone.

Мешканці Києва відтепер можуть оплатити проїзд у наземному громадському транспорті просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Київ приєднується до світових столиць, де працює функція "Експрес-проїзд" від Apple. Разом з Apple та Visa впроваджуємо новий сервіс для оплати проїзду у наземному громадському транспорті. Тепер ви можете здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора. Без розблокування чи виведення з режиму сну", - розповів він.

У громадському транспорті Києва можна сплатити за проїзд без Face ID. Фото: скриншот.

Щоб підключити нову функцію iPhone – додайте банківську або ж цифрову транспортну картку до Apple Wallet і увімкніть "експрес-проїзд" у параметрах.

Нагадаємо, у Києві водій на великій швидкості збив на блокпосту двох нацгвардійців, один загинув на місці (відео).

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