Без батька залишилась 3-річна дитина: у Києві судитимуть чотирьох молодиків, які до смерті побили чоловіка

18-річні хлопці били чоловіка навіть після того, як він впав на землю та знепритомнів.

У Києві судитимуть чотирьох молодиків, які до смерті побили чоловіка. Без батька залишилась 3-річна дитина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася у серпні минулого року: до поліції надійшла інформація про бійку на Поштовій площі. З місця події лікарі госпіталізували 34-річного місцевого мешканця у вкрай важкому стані.

Правоохоронці встановили, що між потерпілим та компанією 18-річних юнаків стався раптовий конфлікт, під час якого останні гуртом накинулись на чоловіка та побили його до непритомності. Після скоєного порушники вдались до втечі, однак поліцейські оперативно затримали двох з них в метро, ще двох - за їх місцем мешкання у Деснянському районі столиці.

Поліцейські затримали двох хлопців у метро, ще двох - за їх місцем мешкання на Троєщин.

За життя киянина лікарі боролись декілька днів, проте отримані травми виявились несумісні з життям. Чоловік помер від важкої черепно-мозкової травми з забоєм головного мозку важкого ступеню.

У ході досудового розслідування слідчі повідомили порушникам про підозру, зібрали усю доказову базу та наразі скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті.

За спричинення тяжких тілесних ушкоджень із смертельними наслідками, 19-річним хлопцям загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині чоловік жорстоко побив працівницю автозаправки. Кривдник повалив жінку на підлогу, вдарив ногою в голову, лупцював руками.