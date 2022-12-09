Бенксі став почесним громадянином Ірпеня (фото)

Таке рішення ухвалили в міськраді.

Всесвітньовідомий британський вуличний художник Бенксі, який воліє лишатися анонімним, став почесним громадянином міста Ірпінь у Київській області.

Таке рішення ухвалили 8 грудня на сесії Ірпінської міської ради.

"Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих рашистами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження", - йдеться у документі, який підписав міський голова Олександр Маркушин.

Фото: Ірпінська міська рада

Нагадаємо, Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Таким чином він привернув увагу світу до війни, яку розв'язала Росія.

Однак 2 грудня у Гостомелі на Київщині вандали вкрали графіті Бенксі - жінку з бігуді у протигазі та з вогнегасником. Вони вирізали його разом із шматком стіни. Зловмисників затримали.

У поліції повідомили, що графіті не пошкоджено. Наразі воно перебуває у правоохоронців, поки тривають слідчі дії.

Роботи Бенксі в Україні знову в світових ЗМІ, але тепер із негативним "присмаком"

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