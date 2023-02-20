Байден поїхав з Києва

Президент США Джо Байден, який побував в Україні 20 лютого з неанонсованим візитом, вже покинув Київ.

Про це повідомляє CNN.

На Алеї сміливості відкрили табличку, присвячену Байдену.

"Сьогодні на Алеї сміливості ми відкриваємо табличку, присвячену президенту Байдену. Перший дзвінок уночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна та незмінна увага до нашої боротьби. Увага до захисту української демократії та особливий внесок президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі", - заявив Зеленський.

Далі Байден вирушить із запланованим візитом до Польщі, де зустрінеться з президентом Анджєєм Дудою та виголосить промову до польського народу.

У Польщі вже готуються зустрічати американського президента. У Варшаві вже розмістили сітілайти з написами щодо військової допомоги Україні. Зокрема, йдеться про надання ЗСУ винищувачів.

Нагадаємо, Джо Байден приїхав до Києва з незапланованим візитом. Президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту зазначив, що 2023 рік завдяки підтримці союзників стане роком перемоги для України, а РФ не вдасться здійснити плани зі знищення України.

Анджей Дуда проситиме Джо Байдена збільшити кількість техніки і військ у Польщі

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