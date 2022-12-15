"Барі і Мері осиротіли": на Київщині шукають новий дім для двох собак подружжя, яке раптово померло

4-річний Барі та 6-річна Мері за рік втратили обидвох своїх господарів.

На Київщині намагаються прилаштувати двох собак Мері та Барі, господарі яких померли внаслідок важких хворіб. Тварини тимчасово перебувають у Білій Церкві в очікуванні на новий дім.

Зоозахисниця Наталія Рец на своїй сторінці у Facebook розповіла сумну історію родини, в якій раніше жили собаки.

"Такого важкого прилаштування я не очікувала. 4 роки тому в нас із притулку всиновили Мері. Красуня лабродівчинка стала членом красивої, щасливої молодої родини, в якій вже жив Барі. Стільки любові й турботи, стільки усього доброго та хорошого почало відбуватись в житті. Але тяжка хвороба Ані, як сніг на голову, змінює усі плани. Рак забирає її молоде життя минулої осені і собаки стають на половину сиротами", - розповідає жінка.

фото / Наталія Рец

Собаками продовжував опікуватися чоловік померлої жінки, але цю родину через рік знову спіткало горе.

"Руслан, чоловік Ані, старанно доглядає за собаками, любить їх, але він - інвалід, пересувається на візочку і йому вкрай важко морально і фізично. Декілька тижнів тому Руслан просить про перетримку тварин, бо зібрався до лікарні лягати. Валентина Олефир бере песиків і кота до себе. Минає час, Руслан не виходить на зв'язок. Валя занепокоєно їде до нього додому, викликає поліцію і його знаходять напівпритомним на підлозі у будинку. Обмороження, пролежні, зневоднення й виснаження без їжі... Сьогодні в лікарні Руслан помер. Барі і Мері осиротіли", - розповідає Наталія Рец.

фото / Наталія Рец

За словами зоозахисниці, родичі померлого подружжя, ймовірно, не захочуть забрати тварин, тож їм тепер шукають новий дім.

фото / Наталія Рец

"Тому звертаємось до усіх, хто може нам допомогти прилаштувати цю парочку. Вони разом дуже дружні. Баріку 4 роки, Мері 6. Він - активний, грайливий, розумний пес. Вона - тиха і спокійна. Стерилізовані. Вакциновані. Мають паспорти й родоводи. Просто не мають тепер дому... Перебувають тимчасово у Білій Церкві Київської обл. Чекаю питань в особистих повідомленнях", - написала Наталія Рец.

фото / Наталія Рец

Ситуація із тваринами на Київщині

На Київщині чимало котів і собак, яких або покинули господарі, коли втікали від росіян, або які самі чкурнули від звуків вибухів. Багатьох чотирилапих прихистили чужі люди, деякі досі бігають вулицями. Їх обов’язково треба стерилізувати, щоб не спрвокувати гуманітарну кризу, наголошують ветеринари.

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