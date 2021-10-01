"Банани зупинили ескалатор метро": киянам розповіли про інциденти у столичній підземці

"Банани зупинили ескалатор метро": киянам розповіли про інциденти у столичній підземці

Ескалатори київського метро зупинялися майже 600 раз за місяць.

У Києві протягом вересня метро зупинялися 580 разів з різних причин. Зокрема, це відбувалося і через потрапляння до механізму сторонніх предметів від пасажирів, і для запобігання травмування.

Про це повідомляє пресслужба столичної підземки.

Так, 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа та бананів. У 60 випадках пасажири натиснули ручку "Стоп" без необхідності. Ще 257 разів працівники метро самостійно зупиняли його для запобігання травмування пасажирів.

"З настанням холодів просимо пасажирів притримувати поли довгого одягу, оскільки вони є найчастішою причиною зупинки у осінньо-зимовий період", - сказано в повідомленні.

У метрополітені закликали пасажирів дотримуватися правил користування ескалатором, а саме: триматися за поручень; не заступати за обмежувальну лінію; не сидіти на східцях; не бігати; тримати дітей за руку; підтримувати поли довгого одягу.

До слова, наразі на станціях "Лук’янівська" та "Олімпійська" тривають капітальні ремонти, які відбуваються кожні 10-11 років. Ескалатори підземки - це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних, періодичних капітальних ремонтів.

Нагадаємо, у столичному метро пасажир підсмажив сосиску на очах у десятка людей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

60 років столичній підземці: що по інший бік ескалатора та де дірява станція метро

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання