Балістичний удар по Лук'янівці в Києві: експерт пояснив, чому ракети збили в останній момент

Удар по Києву зранку 18 січня був здійснений північнокорейською ракетою комплексу KN-15. Ймовірно, українські сили ППО е змогли зафіксувати момент запуску.

Про це він заявив аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі Radio NV.

"Все наше ППО, радіотехнічні війська, які обслуговують виявлення ворожих ракет, не контролювали відстань понад 500 км. Це максимальна дистанція, з якої зазвичай можуть бити KN-23 і "Іскандер-М". Скоріше за все, ця відстань учора була більшою. Далі, ми не бачили це за допомогою радарів Patriot. Тому що збивали в останній момент і тривога була оголошена значно пізніше, ніж сталися вибухи", - каже Криволап.

Він наголосив, що торік було непідтверджене повідомлення стосовно того, що росіяни отримали від Північної Кореї п'ять комплексів KN-15. Втіім, КНДР "останнім часом все ж таки поставила росіянам ці комплекси KN-15". Для протидії цьому озброєнню, потрібно посилити систему ППО протиракетними комплексами THAAD або Іджис. Українські Збройні сили поки їх не мають.

За словами авіаексперта, KN-15 діє на відстані 1,2-2 тис. км, ракети заходять на ціль з великої висоти. Швидкість ракети наближається до гіперзвукової, тобто до п'яти махів. З наявними на сьогодні в нас засобами ППО ми зможемо виявити такі ракети і збити їх лише коли вони наближаються вже до землі.

"Це можна збити протиракетними комплексами THAAD або Іджис, яких у нас немає, але які ми просили. Цими комплексами воно вражається, коли ракета на найвищій ділянці - 250-300 км над землею. А зараз, коли уламки просто над головою у людей, це все одно призводить до руйнувань", - додав Криволап.

Нагадаємо, зранку 18 січня РФ атакувала балістикою столичну Лук'янівку. Зокрема, наслідок атаки зазнала руйнувань будівля McDonald's, що розташована поруч з метро, та вхід до станції "Лук'янівка". Троє загиблих.

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