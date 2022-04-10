Багажники авто і пральні машинки: голова МВС розповів, як окупанти мінували міста Київщини

Міністр попередив, що у нещодавно звільнені райони Київщини поки що зарано повертатися. Там працюють сапери.

Російські окупанти у населених пунктах поблизу Києва мінували будівлі, автівки і навіть пральні машини.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє "Укрінформ".

"Там, де проживали окупанти, залишалися на ніч, вони виставляли розтяжки – як на вході у будинки, так і біля парканів. Також знаходять вибухові предмети у будинках та квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових", – сказав очільник МВС.

Монастирський розповів, що окупанти прикріплювали міни і розтяжки до дверей. Був випадок, що вибухонебезпечний предмет знайшли у пральній машинці. Також вибухівку залишали в автомобілях. Відомо про випадок, коли чоловік відкрив багажник свого автомобіля, який виявився замінованим. Власник машини загинув на місці.

Міністр попередив, що у нещодавно звільнені райони Київщини поки що зарано повертатися. Там працюють сапери: як українські, так і фахівці з інших країн, які приїхали допомагати з розмінуванням.

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