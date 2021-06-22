"Бабуся" з вусами: у центрі Києва викрили хитрого жебрака (відео)

Чоловік одягнув хустку і дуже низько опускав голову.

У Києві викрили бабусю-жебрачку, яка випрошувала гроші у людей, що проходять повз.

Один із перехожих підійшов до "бабусі", щоб подивитися їй в обличчя. У результаті виявилися, що за жебрачку себе видає чоловік.

Відео з'явилося в Мережі.

"У Києві хлопець, проходячи повз жебраків, відчув щось дивне. Він підійшов до "бабці", щоб глянути їй в обличчя, а вона опинилася з вусами і не така вже й стара", - підписані кадри з викриттям.

Нагадаємо, у Києві біля одного з супермаркетів "підприємлива" бабуся збирала пожертву, після чого робила покупки та їхала на таксі.

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