"Бабуся" з вусами: у центрі Києва викрили хитрого жебрака (відео)

Чоловік одягнув хустку і дуже низько опускав голову.
У Києві викрили бабусю-жебрачку, яка випрошувала гроші у людей, що проходять повз.
Один із перехожих підійшов до "бабусі", щоб подивитися їй в обличчя. У результаті виявилися, що за жебрачку себе видає чоловік.
Відео з'явилося в Мережі.
"У Києві хлопець, проходячи повз жебраків, відчув щось дивне. Він підійшов до "бабці", щоб глянути їй в обличчя, а вона опинилася з вусами і не така вже й стара", - підписані кадри з викриттям.
Нагадаємо, у Києві біля одного з супермаркетів "підприємлива" бабуся збирала пожертву, після чого робила покупки та їхала на таксі.