Автотрасу з Києва до аеропорту “Бориспіль” буде тимчасово закрито

З 23 червня до 20 серпня “Укравтодор” проводитиме ремонтні роботи на 18-кілометровій ділянці цієї дороги.

У вівторок, 22 червня, розпочинаються ремонтні роботи на дорозі М-03 “Київ – Харків – Довжанський”. Як повідомили у пресслужбі “Укравтодору”, йдеться про 18-кілометрову ділянку, котра веде до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

В “Укравтодорі” попередили, що з 23 червня проїзд у напрямку Борисполя буде тимчасово закрито. Рух транспорту в обидві сторони буде здійснюватися смугами в напрямку Києва.

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“Результатом ремонтних робіт стане нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки та розмітка”, - пообіцяли українські дорожники, нагадавши, що остання реконструкція цієї ділянки дороги проводилася ще у 2004 році.

Ремонтні роботи планують завершити до 20 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року в Україні планують розпочати будівництво першої платної дороги.

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