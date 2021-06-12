Авто, яке переїхало каченят у Києві, начебто належить Подкопаєвій: пояснення спортсменки

Подкопаєва запевняє, що вона і члени її родини наразі перебувають у США, і не причетні до цього інциденту.

Номерний знак автомобіля, який у Києві переїхав каченят, що переходили дорогу, належить відомій українській гімнастці та Олімпійській чемпіонці Лілії Подкопаєвій.

Інцидент спортсменка прокоментувала на своїй сторінці в Іnstagram.

Подкопаєва запевняє, що вона і члени її родини наразі перебувають у США.

"Ні я, ні члени моєї родини відношення до цього інциденту не мають. Наразі, я і всі члени моєї родини перебуваємо в США, де мої діти закінчують навчальний рік. В день інциденту я знаходилась в тренувальному гімнастичному таборі в штаті Теннессі", — пише Олімпійська чемпіонка.

Вона підтвердила, що номерні знаки — з її машини Lexus, проте як вони опинилися на Mercedes, спортсменка не знає. Гімнастка вважає, що стала жертвою шахраїв.

"11 червня 2021 року в Мережі було розміщено відео, на якому авто, начебто з номерним знаком АА9669СС, цинічно переїхало маленьких каченят. Номерний знак АА9669СС дійсно належить мені і зареєстрований на автомобіль Lexus. Яким чином мій номерний знак автомобіля Lexus потрапив до зловмисників і використовується автомобілем Mercedes, мені не зрозуміло. З цього приводу, я буду звертатись до Національної поліції. Мої юристи наразі вивчають це питання", — зазначила Подкопаєва.

Спортсменка поскаржилася, що отримала багато повідомлень з погрозами та осудом.

"В нашій родині, ми з любов’ю ставимося до тварин і всіляко підтримуємо організації захисту тварин. Я засуджую дії водія що був за кермом Mercedes і докладу максимум зусиль щоб встановити його особу. Закликаю громадськість мені в цьому допомогти", — підсумувала вона.

Раніше у Києві зупинили рух автомобілів, аби зграя каченят перейшла дорогу.

Новини України: у Львові сімейство пернатих - мама і одинадцять каченят опинилися у басейні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання