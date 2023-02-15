Авто потрощило, а 24-річний молодик помер в реанімації: на Київщині сталась жахлива ДТП (фото)

У вівторок, 14 лютого, у місті Фастів Київської області сталась смертельна ДТП. Водій збив 24-річного молодика.

Про це повідомили у поліції Київської області.

"Близько 20 години у місті Фастів водій автомобіля Fiat на неосвітленій ділянці дороги допустив наїзд на молодика, який раптово вийшов на проїжджу частину", - розповідають у поліції.

Авто збило на смерть велосипедиста у Фастові / Фото: Головне управління національної поліції Київської області

Авто збило на смерть велосипедиста у Фастові / Фото: Головне управління національної поліції Київської області

В результаті ДТП 24-річний потерпілий від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 ККУ.

Нагадаємо, у Києві трамвай збив на смерть жінку. ДТП сталася на вулиці Жилянській у Шевченківському районі столиці.

Читайте також: