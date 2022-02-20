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Автівка перекинулась на дах: біля станції метро "Почайна" в Києві сталася ДТП (відео)

Автівка перекинулась на дах: біля станції метро "Почайна" в Києві сталася ДТП (відео)

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Автівка перекинулась на дах: біля станції метро "Почайна" в Києві сталася ДТП (відео)

Київ Оперативний

Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється.

У Києві недалеко біля станції метро "Почайна" автівка ВАЗ перекинулась на дах.

ДТП сталася 20 лютого на проспекті Степана Бандери.

Про це повідомив паблік "Київ Оперативний" то оприлюднив відповідне відео.

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі швидкої.

Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється.

Нагадаємо, російські найманці у неділю, 20 лютого, знищили вантажівку ЗІЛ-131 українських представників Спільного центру контролю та координації на мосту біля КПВВ "Щастя" у Луганській області.

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