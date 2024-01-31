Авіатроща у Броварах: житель Київщини викрав та користувався банківською карткою загиблого члена екіпажу – подробиці

Мешканець Київщини забрав та користувався карткою члена екіпажу, який загинув в авіакатастрофі у Броварах.

У Київській області зловмисник заволодів банківською карткою загиблого члена екіпажу гелікоптера ДСНС в авіатрощі у Броварах, що сталася 18 січня 2023 року. Правоохоронці оголосили йому підозру.

Про це повідомили прокуратура та поліція Київщини.

За даними слідства, після авіакатастрофи підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. Сума завданих збитків встановлюється.

Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців.

Правопорушником виявився 35-річний уродженець Дніпропетровщини.

Під час обшуку правоохоронці виявили й вилучили речові докази, які вказували на причетність фігуранта до скоєння протиправних дій.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану та привласнення офіційних документів, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо:

18 січня 2023 року у Броварах сталася авіакатастрофа – у ній загинув очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також три члени екіпажу ДСНС.

Окрім високопосадовців загинула малолітня дитина і чотири жінки. 31 людина, з яких 13 дітей, отримали ушкодження. Вертоліт під час падіння пошкодив дитячий садок і сусідні будівлі, припарковані авто.

Слідство завершило досудове розслідування обставин авіакатастрофи.

Нагадаємо, у Києві чоловік зарізав 14-річного хлопця.

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