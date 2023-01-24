Авіакатастрофа в Броварах: мер розповів про стан найбільш постраждалих

Шестеро найбільш постраждалих у авіакатастрофі мешканців Броварів доправили на лікування до Австрії. П'ятьох з них прооперували, їхній стан стабільний.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

"Сергій Дерека та Оксюта Надія заходяться в лікарні міста Гратц, Дерека Аня та Оксюта Аліса - в клініці міста Відень, Олена Бреус та її донька Саша перебувають в медичному закладі в місті Лінц", - розповів він.

Усім дітям та батькам надається висококваліфікована допомога.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах на Київщині впав гелікоптер ДСНС. На борту було десять осіб, всі вони загинули, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Всього загинуло 14 людей, з них одна дитина.

Авіатроща в Броварах: постраждалих в катастрофі доводиться рятувати за кордоном

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