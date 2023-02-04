Авіакатастрофа у Броварах: стало відомо, коли розшифрують "чорну скриньку"

"Чорну скриньку" з гелікоптера ДСНС, який 18 січня впав на територію дитячого садка у Броварах, буде розшифровано за декілька тижнів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

"Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом з французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно за тиждень, максимум два, все ж таки буде розшифровано "чорну скриньку", і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією", - сказав депутат.

За його словами пріоритетними є версії помилки пілота та технічної несправності гвинтокрила. При цьому не відкидається диверсія, але вона не є однією з пріоритетних.

Авіакатастрофа у Броварах 18 січня

У Броварах впав вертоліт біля дитячого садка, на борту якого перебувало керівництво МВС України, серед них – міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, пасажири та пілоти загинули.

Також в результаті авіакатастрофи постраждали цивільні – люди та діти. Усього на місці трагедії було виявлено 14 загиблих, серед яких – дівчинка 2017 року народження.

Нещодавно росіяни поширили у Мережі фейковий "документ" щодо причини катастрофи гелікоптера в Броварах. Так, на пропагандистських каналах Кремля агресор розповсюджує фейк, що гелікоптер у Броварах нібито "знищили з ПЗРК "Ігла". Ця інформація є неправдивою.

Правоохоронці все ще чекають на результати експертиз стосовно падіння гелікоптера ДСНС у Броварах на Київщині, внаслідок якого зокрема загинуло керівництво МВС.

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