Авіаційний удар по Південному залізничному вокзалу у Києві: з'явилося відео ракетного удару

Авіаційний удар по Південному залізничному вокзалу у Києві: з'явилося відео ракетного удару

Внаслідок удару розірвало теплотрасу.

У Мережі опублікували відео, на якому видно момент ракетного удару по Південному залізничному вокзалу у Києві, поруч з готелем Ibis.

Відео з'явилося у телеграм-каналах, яке розмістив на своїй сторінці радник МВС Антон Геращенко.

За даними "Української правди", вибух стався біля Південного залізничного вокзалу. Поруч із готелем Ibis. Як відомо, поруч із цим місцем розташована будівля Міністерства оборони України. Крім того, ймовірно удару піддалося командування Сухопутних військ на Лук'янівці.