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Авіаційний удар по Південному залізничному вокзалу у Києві: з'явилося відео ракетного удару

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Внаслідок удару розірвало теплотрасу.

У Мережі опублікували відео, на якому видно момент ракетного удару по Південному залізничному вокзалу у Києві, поруч з готелем Ibis.

Відео з'явилося у телеграм-каналах, яке розмістив на своїй сторінці радник МВС Антон Геращенко.

За даними "Української правди", вибух стався біля Південного залізничного вокзалу. Поруч із готелем Ibis. Як відомо, поруч із цим місцем розташована будівля Міністерства оборони України. Крім того, ймовірно удару піддалося командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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