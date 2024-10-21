Аварія в Києві: що кажуть у поліції і скільки постраждалих (фото)

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП у столиці.
Поліція Києва встановлює обставини наїзду вантажівки на маршрутку в Солом’янському районі. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок ДТП.
Про це повідомила поліція Києва.
Ранкова аварія в Києві сталася на вулиці Вадима Гетьмана, що у Солом’янському районі. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції, патрульні поліцейські та медики.
За попередніми даними, вантажівка "Газель" на повній швидкості влетіла у маршрутку "Атаман", у якій перебували пасажири.
Кількість постраждалих уточнюється, але на цей час відомо про чотирьох потерпілих.
Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.
Згодом у КМДА повідомили, що в аварії постраждали дев’ятеро людей. Сімох із них госпіталізували. Зокрема, рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні у маршрутці, та водія вантажівки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 21 жовтня в Києві сталася жахлива ДТП: вантажівка "Газель" в’їхала у задню частину маршрутки №421.
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