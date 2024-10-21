Аварія в Києві: що кажуть у поліції і скільки постраждалих (фото)

Поліція Києва встановлює обставини наїзду вантажівки на маршрутку в Солом’янському районі. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок ДТП.

Про це повідомила поліція Києва.

Ранкова аварія в Києві сталася на вулиці Вадима Гетьмана, що у Солом’янському районі. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції, патрульні поліцейські та медики.

Також читайте Вибухи у столиці та атака безпілотників: що відомо станом на цю годину

За попередніми даними, вантажівка "Газель" на повній швидкості влетіла у маршрутку "Атаман", у якій перебували пасажири.

Кількість постраждалих уточнюється, але на цей час відомо про чотирьох потерпілих.

Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

Згодом у КМДА повідомили, що в аварії постраждали дев’ятеро людей. Сімох із них госпіталізували. Зокрема, рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні у маршрутці, та водія вантажівки.

ДТП в Києві 21 жовтня / Фото: Національна поліція

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 21 жовтня в Києві сталася жахлива ДТП: вантажівка "Газель" в’їхала у задню частину маршрутки №421.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.