Аварія на мережі в центрі Києва: знеструмлено фонтани та ТЦ "Глобус"

Аварія на мережі в центрі Києва: знеструмлено фонтани та ТЦ "Глобус"

Інформацію стосовно відновлення роботи водограїв буде надано пізніше.

У Києві сталася аварія на міській електромережі в районі Майдану Незалежності.

У зв'язку з цим знеструмлено "Великий" та "Малі" фонтани (парна сторона вулиці Хрещатик), частину ТЦ "Глобус" та інші прилеглі об'єкти.

Про це повідомляє "Київводфонд".

"Фахівцями СВКП "Київводфонд" разом із представниками ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" проводяться необхідні дії для відновлення електронапруги. Інформацію стосовно відновлення роботи водограїв буде надано згодом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, на Арсенальній площі пошкодили "сухий" фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що розташована у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче… В результаті — пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані.

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