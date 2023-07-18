Аварія на АЗС у Києві: винуватцю ДТП "світить" до восьми років

Столичні слідчі повідомили про підозру водію, який вчинив смертельну аварію на АЗС.

Правоохоронці повідомили про підозру 21-річному водієві автомобіля Audi, який на великій швидкості влетів у автозаправну станцію 9 липня 2023 року. Внаслідок аварії у лікарні від отриманих травм та опіків помер 17-річний хлопець, який був одним із трьох потерпілих. Винуватцю загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Водієві повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Слідчі також вручили чоловіку клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталася пожежа. Дев'ять автівок вигоріло, троє людей опинилися у лікарні.

Нагадаємо, під Києвом на два дні закриють залізничний переїзд.

Читайте також: