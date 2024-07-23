Аварія між метро "Деміївська" та "Либідська": посадовцям київського метрополітену повідомлено підозри

Виконувачу обов’язків начальника та начальникові служби колії, тунельних споруд і будівель комунального підприємства повідомлено про підозру.

У грудні 2023 року на деяких ділянках синьої гілки столичної підземки сталось аварійне підтоплення та просідання ґрунту над тунелем. Це спричинило як тимчасове обмеження руху потягів через низку станцій метро, так і повне закриття окремих його ділянок. Серед підозрюваних — виконувач обовʼязків начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" та начальник служби колії, тунельних споруд і будівель. Загальна сума завданих збитків внаслідок аварії — майже 165 млн грн.

Правоохоронці зібрали докази протиправних дій посадовців столичної підземки, що призвели до розгерметизації та тріщин у стінах тунелю. Протягом кількох років фігуранти, які безпосередньо відповідають за проведення обстежень технічного стану споруд метрополітену, приховували факти критичного стану ділянки метрополітену.

За результатами проведених експертиз встановлено, що корозії арматури та поступове руйнування окремих елементів тунельної споруди призвели до утворення тріщин в каркасі основної конструкції. У результаті до щілин потрапляли ґрунтові води, постійна дія яких спричинила порушення цілісності гідроізоляції тунелю — як наслідок, колії київського метрополітену почало затоплювати.

Як результат, на початку грудня 2023 року на окремих ділянках Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену, а саме в тунелі між станціями "Деміївська" - "Либідська", сталось аварійне підтоплення та просідання ґрунту над тунелем. Щоб уникнути більшої катастрофи пошкоджені станції метро довелося закрити.

У звʼязку з цим комунальне підприємство "Київпастранс" запустило тимчасові маршрути наземного транспорту, які дублюють підземну схему руху — це вимагає виділення додаткових коштів територіальної громади столиці. Як наслідок, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138, 5 млн грн.

Зі свого боку "Київський метрополітен" через аварію та закриття низки станцій метро недоотримав доходів у сумі майже 26 млн грн.

Крім того, для ліквідації наслідків аварії та розроблення необхідної проєктно-технічної документації укладено два договори на загальну суму понад 40 млн грн. За попередніми підрахунками, для відновлення пошкодженого тунелю столичної підземки необхідно більше ніж 400 млн грн.

23 липня виконувачу обов’язків начальника та начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель комунального підприємства повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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