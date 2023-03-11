Аудиторська перевірка виявила близько 40 незаконних новобудов на території Лаври у Києві - ЗМІ

За даними джерел, встановлені факти незаконної передачі у користування пам’яток культурної спадщини.

Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.

Про це повідомляє LB.ua, посилаючись на власні джерела.

Усі незаконні новобудови, як зазначають джерела, є комерційними та господарськими приміщеннями, тобто не мають прямого відношення до чернечого життя/побуту.

Крім того, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався у Києво-Печерській лаврі протягом багатьох років, знищило, як зазначається в аудиті, пам’ятку архітектури — старовинну огорожу на вул. Ближньопечерській.

Також аудитори виявили факти незаконної передачі у користування Київській митрополії, Приватній академії та Академії УПЦ пам’яток культурної спадщини.

Перевірка стосувалася періоду від 1 січня 2018 року до 30 вересня 2022 року.

Нагадаємо, Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю. До 29 березня священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

УПЦ МП виганяють з Лаври

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