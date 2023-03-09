Виправдовувала окупантів та казала про "інсценування" в Бучі: СБУ викрила співробітницю, яка чекала на росіян

СБУ викрила ще одну прихильницю “русского міра”. Жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ до України та вбивства мирних мешканців.

СБУ викрила зрадницю, яка виправдовувала звірства російських окупантів. Жінка обіймала одну з посад регіонального підрозділу Служби безпеки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів. Громадянка намагалася представити збройну агресію окупантів як “внутрішній громадянський конфлікт” і називала “інсценуваннями” масові вбивства і катування людей у Бучі.

“Вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі острова Зміїний. На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (“Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою”) КК України”, - розповіли в СБУ.

Зараз відносно неї вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, де повідомляли про заходи, які проводять військкомати в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

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