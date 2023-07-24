В СБУ назвали імена окупантів, які розстріляли автівки з мирними людьми в Бучанському районі

Під підозрою - 11 російських військових, які зупинили автівки та відкрили вогонь по людях.

11 російським окупантам було повідомлено про підозру у розстрілі автомобілів із мирними мешканцями в Бучанському районі.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як стало відомо, слідчі ідентифікували 11 військовослужбовців 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії збройних сил рф, які розстріляли цивільні автомобілі з мирними мешканцями.

“Їм заочно повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За даними слідства, в лютому-березні 2022 року російські військовослужбовці, озброєні вогнепальною зброєю та бойовою технікою, здійснювали фільтраційні заходи в окупованому селі Мотижин і на його околицях. Пересуваючись на броньованій техніці з позначкою “V”, вони відкрили вогонь по двох цивільних автомобілях із мирними мешканцями поблизу ландшафтного парку в Мотижині, а також на вулиці Шевченка в самому населеному пункті”, - розповіли в Офісі генерального прокурора.

Там також додали, що в обох випадках люди намагалися виїхати із зони бойових дій у бік Житомирської траси.

“Транспортні засоби рухалися назустріч ворожій техніці та не мали жодних ознак приналежності до Сил оборони України. Коли автомобілі зупинилися, військовослужбовці країни-агресора без попередження відкрили по них прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів від вогнепальних поранень загинули шестеро цивільних громадян. Тривають заходи щодо встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних”, - зазначили в Офісі.

Фото: Офіс генерального прокурора

За даними СБУ, злочинними діями рашистів командував командир відділення, лейтенант Олександр Рибас. А безпосередньо виконували його вказівку:

лейтенант Сергій Тихоньких;

сержант Валех Ємінов;

сержант Антон Буренок;

молодший сержант Дмитро Галсанов;

молодший сержант Владислав Матвеєв;

єфрейтор Роман Ігумнов;

єфрейтор Захар Петров;

рядовий Геннадій Плотніков;

рядовий Микола Бушуєв;

військовослужбовець Трохим Іванов.

Нагадаємо, що в Україні бойовик спецназу РФ отримав 15 років в’язниці за штурм Бахмута.

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