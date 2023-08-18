В центрі Києва скоїли замах на заступника голови Податкової служби: подробиці (фото)

У четвер, 17 серпня, у Києві скоїли замах на вбивство на виконуючого обов’язки заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Попередньо, замовниками нібито стали "схемники, що втратили бізнес та перейшли межу".

Про це заявив нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За даними нардепа, замах на Сокура здійснили о 07:50 у центрі Києва. Осіб, які були виконавцями замаху на Сокура, затримали, вони дають свідчення щодо замовників. Зокрема йдеться про "схемників", які втратили "бізнес" і перейшли межу.

"Якщо ви раптом хотіли дізнатися, чому протистоїть і з чим бореться податкова щодня – з цими злодіями: конвертаторами, корупціонерами – кланами, що смокчуть кров нашої країни понад 30 років. І хребет яким ми ламаємо. Щодня. І ми точно не зупинимося", – висловився Гетьманцев.

Додамо, що Євген Сокур очолює посаду в. о. заступника голови ДПСУ близько трьох місяців.

На заступника голови Податкової служби України скоїли замах

На заступника голови Податкової служби України скоїли замах

На заступника голови Податкової служби України скоїли замах

Нагадаємо, на очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова було скоєно понад десять замахів.

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