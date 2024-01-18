В Броварах жінка за вісім тисяч доларів видавала посвідчення про непридатність до військової служби

Місцева мешканка та ще двоє броварчан налагодили схему виготовлення тимчасових посвідчень про непридатність до військової служби для виїзду за кордон військовозобов’язаних.

В Броварах місцева мешканка налагодила схему з виготовлення тимчасових посвідчень про непридатність до військової служби для виїзду за кордон військовозобов'язаних.

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Києва.

Як стало відомо, місцева мешканка та ще двоє броварчан налагодили схему виготовлення тимчасових посвідчень про непридатність до військової служби для виїзду за кордон військовозобов’язаних. Така “послуга” коштувала від п’яти до восьми тисяч доларів. Гроші у подальшому вони ділили між собою.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків 1970 та 1985 років народження підшукували “клієнтів”, які хотіли оформити “білий квиток”. Їхня спільниця – 72-річна киянка, яка працювала медичною сестрою в одній зі столичних лікарень, використовуючи професійні зв’язки допомагала отримати документи з фіктивними діагнозами для ухилення від військової служби”, - розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Дмитро Гуменний.

В ході слідчих дій правоохоронці провели понад десять санкційних обшуків та вилучили речові докази, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

“За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва, поліцейські повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна”, – додав правоохоронець.

Нагадаємо, що у Києві чоловік до смерті побив биткою перехожого.

Читайте також: