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- Київ
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Унаслідок атаки РФ найбільше постраждав Святошинський район Києва: десятки потерпілих
Екстрені служби працюють на місцях влучання ворога.
Найбільше постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район Києва.
Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.
Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування.
Медики госпіталізували вже 12 постраждалих.
Екстрені служби працюють на місцях.
Пізніше Кличко додав, що уже 21-го постраждалого госпіталізували медики.
Серед 21-го постраждалого, яких госпіталізували медики, — троє дітей та вагітна жінка.
Оновлено станом на 03:29
Наразі 41 постраждалий у столиці. Десятьом із них медики надали допомогу на місці. Всіх інших госпіталізували. В тому числі - 5 дітей.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, де впали уламки після російської атаки.