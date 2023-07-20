У МОЗ б'ють на сполох: у Києві понад 600 дітей не мають щеплення від кору

У Києві в 2017 році після спалаху на недугу захворіло понад 8,5 тис. неповнолітніх.

В Україні за останні пів року зареєстрували 20 випадків захворювання на кір. Медики закликають вакцинуватися, оскільки попередній спалах недуги у 2017 році також починався з поодиноких випадків.

Про це повідомляє завідувачка відділу імунопрофілактики Київського міського центру контролю та перевірки хвороб МОЗ Людмила Савчук під час брифінгу 20 липня.

Вона нагадала, що у Києві у 2017 році після спалаху на недугу захворіло понад 8,5 тис. неповнолітніх. Тоді серед усіх захворілих на кір приблизно 90% не мали відповідних щеплень.

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Крім того, за її словами, на сьогодні у Києві понад 6 тисяч дітей не мають щеплення проти кору.

"Саме така кількість нещеплених осіб може послужити початком зростання захворювання на кір, а також виникненню спалаху в організованих колективах", – каже медикиня.

Зазначається, що діти віком до 6 років повинні мати одну дозу вакцини, тоді як після 6 потрібно ввести наступну.

"Якщо у шестирічної дитини немає жодного щеплення, то її потрібно вакцинувати двічі з інтервалом у місяць", - вказано у повідомленні.

У МОЗ додають, що на зростання кількості хворих на кір також впливає фактор війни.

Раніше у Києві у10 мешканців Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів 17-18 липня зафіксували випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію.

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