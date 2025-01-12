У Києві та декількох областях повітряна тривога: яка є небезпека

У Києві та декількох областях 12 січня оголошена повітряна тривога. Слід перейти в укриття.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", – йдеться у повідомленні ПСУ.

Нагадаємо, пізно увечері в п'ятницю, 10 січня, в низці областей України було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, які з'явилися у повітряному просторі північних, східних та центральних регіонів.

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